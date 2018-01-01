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Shakirov Developer Group

Бухара ул Муминова 38
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Shakirov Developer Group
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Застройщик
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Многоквартирный жилой дом ЖК Boģidasht
Многоквартирный жилой дом ЖК Boģidasht
город Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Shakirov Developer Group
ЖК Boģidasht   Shakirov Developer Group с гордостью представляет роскошный жилой комплекс «Boģidasht»! Уютная квартира в 5-этажном здании предоставит вам транспортную доступность и развитую инфраструктуру. Жилой комплекс состоит из двух блоков. В продаже доступны 1,2 и 3-комнатные квартиры площадью от 60 до 90 м². Они сдаются с черновой отделкой, так что вы сможете оформить интерьер по своему вкусу.    Для безопасности предусмотрена охранная система и камеры видеонаблюдения. Строительные работы планируют завершить к началу 2024 года.   Предлагая просторные квартиры и комфортные условия проживания, этот жилой комплекс является идеальным выбором для тех, кто ищет новую квартиру в центре столицы Бухары.
Многоквартирный жилой дом ЖК Sharq residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Sharq residence
город Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Shakirov Developer Group
ЖК Sharq residence   Sharq residence квартиры премиум-класса. Лучший подарок для вашей семьи самые удобные и безопасные современные дома. Для тех, кто ценит качество Следующее произведение искусства" ЖК Sharq residence жилье премиум-класса. Удобное расположение. Высокая прочность. Современный  дом. 24/7 видеонаблюдение. Круглосуточное обслуживание. Лифт непрерывный. Со вкусом оформленный подъезд 24 месяца бесплатного обслуживания Окна от компании "TERMO" Беседки и зеленые зоны   Жилой комплекс предоставляет квартиры с пред-чистовой отделкой, от однокомнатных площадью 68 м² до четырехкомнатных 102 м². Высокие потолки в них позволят вам воплотить все свои самые смелые задумки по интерьеру в реальность. Из просторных балконов с изящной кованой решеткой открывается чудесный вид на внутренний облагороженный двор.
Наши агенты в Узбекистане
Sherali Ramazanov
Sherali Ramazanov
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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