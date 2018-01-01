Новая закрытая резиденция для пожилых людей с бассейнами, садами и медицинским обслуживанием, Героскипу, Кипр

Муниципалитет Germasogeia, Кипр

от €2,26 млн

Предлагаются функциональные апартаменты и пентхаусы с панорамным видом на море. Пентхаусы имеют собственные бассейны на террасах на крыше. Резиденция располагает бассейном, сауной, тренажерным залом, крытой парковкой. Окончание строительства - февраль 2025 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Бронированная входная дверь Видеодомофон Высококачественная сантехника известных европейских брендов Алюминиевые окна Первоклассные кухонные гарнитуры и гардеробные шкафы европейских производителей Расположение и объекты поблизости Комплекс находится в престижном месте, в центре туристической зоны Лимассола, где кипит жизнь, есть лучшие магазины и бесконечное множество высококлассных ресторанов. Пляж Дасуди и эвкалиптовый парк - 500 метров.