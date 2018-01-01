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Новая закрытая резиденция для пожилых людей с бассейнами, садами и медицинским обслуживанием, Героскипу, Кипр

Героскипу, Кипр
от
€170,000
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20
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О комплексе

Резиденция располагает клубом, крытым и открытым бассейнами, спа-центром и тренажерным залом, садами, рестораном, кафе и баром, круглосуточным медицинским обслуживанием, видеонаблюдением и круглосуточной охраной.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Сигнализация
  • Дубовая кухонная мебель
  • Стенные шкафы с раздвижными дверями
  • Алюминиевые окна
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж - 3,5 км (8 минут)
  • Аэропорт Пафоса - 7 км (10 минут)
  • Торговый центр - 4,7 км (10 минут)
  • Порт Пафоса - 5 км (11 минут)
  • Автомагистраль Лимассол - 2 км (4 минуты)
  • Гольф-курорт - 1,8 км (5 минут)
  • Исторический центр Пафоса - 4,4 км (8 минут)
Местонахождение новостройки
Героскипу, Кипр

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Новая закрытая резиденция для пожилых людей с бассейнами, садами и медицинским обслуживанием, Героскипу, Кипр
Героскипу, Кипр
от
€170,000
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