Новая закрытая резиденция для пожилых людей с бассейнами, садами и медицинским обслуживанием, Героскипу, Кипр

Резиденция располагает клубом, крытым и открытым бассейнами, спа-центром и тренажерным залом, садами, рестораном, кафе и баром, круглосуточным медицинским обслуживанием, видеонаблюдением и круглосуточной охраной.
Предлагаются виллы с бассейнами и парковочными местами.
Удобства и оснащение в доме
Некоторые дома оборудованы лифтами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой и международной школой.
Море - 300 метров
Ближайший пляж - 3 минуты
Центр Пафоса - 6 минут
Археологические достопримечательности - 5 минут
Порт и набережная - 8 минут
Торговый центр - 7 минут
Автомагистраль - 15 минут
Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами и панорамными видами на Средиземное море.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Ламинат
Кухонная мебель
Сигнализация
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со знаменитыми пляжами Корал Бэй, удостоенными Голубого флага, и живописным национальным парком Акамас.
Полис - 35 минут
Лимассол - 40 минут
Пейя - 2 минуты
Коралловая бухта - 5 минут
Царские гробницы - 10 минут
Торговый центр - 12 минут
Гавань - 13 минут
Центр Пафоса - 15 минут
Больница - 18 минут
Международная школа - 20 минут
Автомагистраль - 18 минут
Международный аэропорт - 25 минут
Гольф-клуб - 30 минут
Предлагаются функциональные апартаменты и пентхаусы с панорамным видом на море. Пентхаусы имеют собственные бассейны на террасах на крыше.
Резиденция располагает бассейном, сауной, тренажерным залом, крытой парковкой.
Окончание строительства - февраль 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Бронированная входная дверь
Видеодомофон
Высококачественная сантехника известных европейских брендов
Алюминиевые окна
Первоклассные кухонные гарнитуры и гардеробные шкафы европейских производителей
Расположение и объекты поблизости
Комплекс находится в престижном месте, в центре туристической зоны Лимассола, где кипит жизнь, есть лучшие магазины и бесконечное множество высококлассных ресторанов. Пляж Дасуди и эвкалиптовый парк - 500 метров.