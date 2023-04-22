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Магазины в Upravna Enota Domzale, Словения

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2 объекта найдено
Магазин в Kolicevo, Словения
Магазин
Kolicevo, Словения
50 м² 1/3 Этаж
€ 99,000
Коммерческая недвижимость в ТЦ Бреза, Домжа…
Магазин в Kolicevo, Словения
Магазин
Kolicevo, Словения
450 м²
€ 1,150,000
Торговая площадь , сданная в аренду . YIELD…
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