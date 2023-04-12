Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Склад
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Складские помещения
Купить склад в Италии
коммерческая недвижимость
355
отели
92
офисы
2
производственные здания
13
доходные дома
1
инвестиционная недвижимость
4
магазины
1
Склад
Очистить
3 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Склад 7 комнат
Carlazzo, Италия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
849 м²
€ 1,350,000
Мы предлагаем здание с ремесленным, коммерческим и жилым использованием для того, что касает…
Склад
Cianciana, Италия
30 м²
€ 15,000
Гараж на Виа Антонино Амато, который занимает площадь 30 м ², следует отметить, что из-за вы…
Склад
Cianciana, Италия
70 м²
€ 19,000
Кладовая около 70 кв.м с соединительным гаражом около 20 кв.м в деревенском стиле.&NBSP;Чиан…
Регионы с недвижимостью на продажу
Сицилия
Комо
Ломбардия
Параметры недвижимости в Италии
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты