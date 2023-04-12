Купить склад в Италии

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3 объекта найдено
Склад 7 комнатв Carlazzo, Италия
Склад 7 комнат
Carlazzo, Италия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 849 м²
€ 1,350,000
Мы предлагаем здание с ремесленным, коммерческим и жилым использованием для того, что касает…
Складв Cianciana, Италия
Склад
Cianciana, Италия
30 м²
€ 15,000
Гараж на Виа Антонино Амато, который занимает площадь 30 м ², следует отметить, что из-за вы…
Складв Cianciana, Италия
Склад
Cianciana, Италия
70 м²
€ 19,000
Кладовая около 70 кв.м с соединительным гаражом около 20 кв.м в деревенском стиле.&NBSP;Чиан…

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