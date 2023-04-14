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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Ваш
Купить коммерческую недвижимость в медье Ваш, Венгрия
Koermendi jaras
6
Koszegi jaras
5
Szombathelyi jaras
5
Сомбатхей
5
Sarvari jaras
4
Шарвар
4
Buek
3
Celldoemoelki jaras
3
Кёрменд
3
Szentgotthardi jaras
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25 объектов найдено
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Коммерческая
Buek, Венгрия
93 м²
€ 81,274
Коммерческая
Roenoek, Венгрия
850 м²
€ 346,944
Коммерческая
Кёрменд, Венгрия
128 м²
€ 111,375
Коммерческая
Шарвар, Венгрия
336 м²
€ 667,714
Коммерческая
Szombathelyi jaras, Венгрия
92 м²
€ 113,511
Коммерческая
Цельдёмёльк, Венгрия
22 м²
€ 33,386
Коммерческая
Кёсег, Венгрия
270 м²
€ 106,834
Коммерческая
Buek, Венгрия
41 м²
€ 64,101
Коммерческая
Кёрменд, Венгрия
107 м²
€ 66,745
Коммерческая
Кёсег, Венгрия
1 685 м²
€ 667,714
Коммерческая
Эрисентпетер, Венгрия
1 056 м²
€ 427,337
Коммерческая
Байяншенье, Венгрия
751 м²
€ 934,799
Коммерческая
Сентготхард, Венгрия
5 000 м²
€ 133,543
Коммерческая 1 ванная
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 ванных комнат
2 644 м²
€ 1,100,000
Коммерческая
Кёрменд, Венгрия
127 м²
€ 72,086
Коммерческая
Оштфиассоньфа, Венгрия
660 м²
€ 79,859
Коммерческая
Nemeskeresztur, Венгрия
762 м²
€ 106,567
Коммерческая
Szombathelyi jaras, Венгрия
400 м²
€ 582,246
Коммерческая
Шарвар, Венгрия
87 м²
€ 135,464
В центре города, в центре города, в центральном, но тихом месте, продается магазин площадью …
Коммерческая
Шарвар, Венгрия
179 м²
€ 183,680
Уважаемый магазин, в котором параметры являются продавцом или издателем в центре города на о…
Коммерческая
Szombathelyi jaras, Венгрия
188 м²
€ 103,090
downtown, Perint party stores for sale!
Коммерческая
Шарвар, Венгрия
3 158 м²
€ 252,559
In Sárvár centre salesman it according to the depot of nearly 20 undertakings working eating…
Коммерческая
Szombathelyi jaras, Венгрия
97 м²
€ 126,280
Rare opportunity! On Szombathely beside Fő tér street side 97 nm shops resumed freshly engin…
Коммерческая
Szarvaskend, Венгрия
54 503 м²
€ 335,215
*******СУПЕР ВОЗМОЖНОСТЬ!!!!!!*******Вы хотите стать владельцем настоящей прекрасной собстве…
Коммерческая
Buek, Венгрия
504 м²
€ 160,720
На продавце Bük на 30 лет можно рассмотреть, made go in с гостями, предоставляющими, Рабочий…
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