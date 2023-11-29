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Коммерческая недвижимость в медье Ваш, Венгрия

Koermendi jaras
4
Celldoemoelki jaras
3
Szombathelyi jaras
3
Сомбатхей
3
15 объектов найдено
Коммерческая в Szombathelyi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szombathelyi jaras, Венгрия
Площадь 82 м²
€83,868
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Коммерческая в Рабахидвег, Венгрия
Коммерческая
Рабахидвег, Венгрия
Площадь 885 м²
€1,75 млн
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Коммерческая в Nemeskeresztur, Венгрия
Коммерческая
Nemeskeresztur, Венгрия
Площадь 100 м²
€104,711
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Коммерческая в Roenoek, Венгрия
Коммерческая
Roenoek, Венгрия
Площадь 850 м²
€260,759
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Коммерческая в Кёрменд, Венгрия
Коммерческая
Кёрменд, Венгрия
Площадь 128 м²
€102,322
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Коммерческая в Шарвар, Венгрия
Коммерческая
Шарвар, Венгрия
Площадь 336 м²
€656,081
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Коммерческая в Buek, Венгрия
Коммерческая
Buek, Венгрия
Площадь 41 м²
€57,735
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Коммерческая в Кёсег, Венгрия
Коммерческая
Кёсег, Венгрия
Площадь 1 685 м²
€658,483
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Коммерческая в Эрисентпетер, Венгрия
Коммерческая
Эрисентпетер, Венгрия
Площадь 1 056 м²
€419,340
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Коммерческая в Байяншенье, Венгрия
Коммерческая
Байяншенье, Венгрия
Площадь 751 м²
€921,876
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Коммерческая 1 ванная в Szombathelyi jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Szombathelyi jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 644 м²
€1,10 млн
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Коммерческая в Кёрменд, Венгрия
Коммерческая
Кёрменд, Венгрия
Площадь 127 м²
€71,090
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Коммерческая в Оштфиассоньфа, Венгрия
Коммерческая
Оштфиассоньфа, Венгрия
Площадь 660 м²
€78,467
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Коммерческая в Nemeskeresztur, Венгрия
Коммерческая
Nemeskeresztur, Венгрия
Площадь 762 м²
€104,711
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Коммерческая в Szombathelyi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szombathelyi jaras, Венгрия
Площадь 400 м²
€572,103
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