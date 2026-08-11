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Коммерческая недвижимость в медье Ваш, Венгрия

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 879 м² в Balogunyom, Венгрия
Коммерческое помещение 879 м²
Balogunyom, Венгрия
Площадь 879 м²
Современный производственный объект с полной инфраструктурой и широкими возможностями исполь…
$761,995
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