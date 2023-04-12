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Купить инвестиционная недвижимость во Франции

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4 объекта найдено
Инвестиционнаяв Париж, Франция
Инвестиционная
Париж, Франция
1 315 м²
€ 8,600,000
Франция Леваллуа-Перре (Levallois-Perret) - город и коммуна в департаменте О-де-Сен, …
Инвестиционнаяв Париж, Франция
Инвестиционная
Париж, Франция
2 072 м²
€ 49,000,000
Франция г.Париж Здание под апартаменты Выгодное предложение для ин…
Инвестиционнаяв Лазурный Берег и Прованс, Франция
Инвестиционная
Лазурный Берег и Прованс, Франция
2 290 м²
€ 18,800,000
Франция Лазурный берег Здание под реконструкцию Очень редкое предл…
Инвестиционнаяв Лазурный Берег и Прованс, Франция
Инвестиционная
Лазурный Берег и Прованс, Франция
432 м²
€ 4,000,000
Франция Лазурный берег г. Канны Здание в центре Канн Крайне ре…

Регионы с недвижимостью на продажу

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