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Продажа офисных помещений в Минской Области, Беларусь

Боровлянский сельский Совет
7
Ждановичский сельский Совет
4
Новодворский сельский Совет
4
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22 объекта найдено
Офис в Копище, Беларусь
Офис
Копище, Беларусь
Площадь 32 м²
Этаж 1/21
Продается офисное помещение в Уручье ! д.Копище, ул.Лопатина д.7, 1 этаж - вход отдельный, …
€32,094
Офис 8 комнат с парковкой, с видеонаблюдением в Колодищи, Беларусь
Офис 8 комнат с парковкой, с видеонаблюдением
Колодищи, Беларусь
Комнаты 8
Площадь 180 м²
Этаж 3/3
Продается офисное помещение с возможностью выкупа склада Адрес: аг. Колодищи, ул. Интернацио…
€84,720
Офис 4 комнаты новое здание, с отдельным входом, с в жилом доме в Лесной, Беларусь
Офис 4 комнаты новое здание, с отдельным входом, с в жилом доме
Лесной, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 80 м²
Этаж 1/9
Продаётся отличное помещение в самом развитом и экологически чистом пригороде Минска!!! Сдел…
€102,891
Офис 5 комнат в Ланский сельский Совет, Беларусь
Офис 5 комнат
Ланский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 5
Площадь 1 365 м²
Этаж 1/2
Продается административно-бытовое здание в комплексе со складскими помещениями в д. Солтанов…
€75,327
Офис 1 комната со стеклопакетами, с лифтом в Копище, Беларусь
Офис 1 комната со стеклопакетами, с лифтом
Копище, Беларусь
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 8
Акция! Только первым 20 покупателям стоимость офисных помещений по сниженной цене + машиноме…
€32,448
Офис 1 комната со стеклопакетами, с лифтом в Копище, Беларусь
Офис 1 комната со стеклопакетами, с лифтом
Копище, Беларусь
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 8
Акция! Только первым 20 покупателям стоимость офисных помещений по сниженной цене + машиноме…
€27,724
Офис 1 комната со стеклопакетами, с лифтом в Копище, Беларусь
Офис 1 комната со стеклопакетами, с лифтом
Копище, Беларусь
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 8
Акция! Только первым 20 покупателям стоимость офисных помещений по сниженной цене + машиноме…
€30,195
Офис 1 комната со стеклопакетами, с лифтом в Копище, Беларусь
Офис 1 комната со стеклопакетами, с лифтом
Копище, Беларусь
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 8
Акция! Только первым 20 покупателям стоимость офисных помещений по сниженной цене + машиноме…
€25,720
Офис 1 комната со стеклопакетами, с лифтом в Копище, Беларусь
Офис 1 комната со стеклопакетами, с лифтом
Копище, Беларусь
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Количество этажей 8
Акция! Только первым 20 покупателям стоимость офисных помещений по сниженной цене + машиноме…
€21,715
Офис с парковкой, с кондиционером, с интернетом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Офис с парковкой, с кондиционером, с интернетом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 174 м²
Этаж 1
Лучшее предложение торгового помещения в начале аг. Колодищи! Проходное место! Приватная пар…
€103,835
Офис 4 комнаты с парковкой, новое здание, с интернетом в Хатежино, Беларусь
Офис 4 комнаты с парковкой, новое здание, с интернетом
Хатежино, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 9 м²
Этаж 2/2
Продается административное помещение! Очень креативная и нескучная планировка: три входа – т…
€70,796
Офис с парковкой, с мебелью, с интернетом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Офис с парковкой, с мебелью, с интернетом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 358 м²
Количество этажей 3
Продажа коттеджа со складом для бизнеса д.Цнянка, ул.Рождественская, Минский район. Год пост…
€363,421
Офис с парковкой, с мебелью, новое здание в Новодворский сельский Совет, Беларусь
Офис с парковкой, с мебелью, новое здание
Новодворский сельский Совет, Беларусь
Площадь 3 305 м²
Этаж 2/2
Продаётся производственно-складское здание с АБК - 3304.6 м.кв! Отдельностоящий склад 300м.к…
€4,30 млн
Офис в Логойский сельский Совет, Беларусь
Офис
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 381 м²
Этаж 1/1
Продается незавершенное законсервированное строение  1381 кв.м под склад, офис или производс…
€415,338
Офис с парковкой, с мебелью, с охраной в Гатово, Беларусь
Офис с парковкой, с мебелью, с охраной
Гатово, Беларусь
Площадь 316 м²
Этаж 1/1
Продается в 13 километрах от МКАД, административно-производственное торговое частное унитарн…
€160,472
Офис с парковкой, с кондиционером, с интернетом в Озеро, Беларусь
Офис с парковкой, с кондиционером, с интернетом
Озеро, Беларусь
Площадь 4 м²
Количество этажей 3
Продется промышленно - складская база в аг. Озеро, расположенная на земельном участке размер…
€755,160
Офис 10 комнат с парковкой, с мебелью, с интернетом в Тарасово, Беларусь
Офис 10 комнат с парковкой, с мебелью, с интернетом
Тарасово, Беларусь
Комнаты 10
Площадь 109 м²
Этаж 1/3
Срочно! Продается 1-й этаж в многофункциональном административно-бытовом комплексе в Тарасов…
€103,835
Офис 10 комнат в Валерьяново, Беларусь
Офис 10 комнат
Валерьяново, Беларусь
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 3
Инвестиционный паркинг c встроенными помещениями. Продажа офисов, административных помещений…
Цена по запросу
Офис 1 комната с парковкой, с кондиционером, с подъездными путями в Молодечно, Беларусь
Офис 1 комната с парковкой, с кондиционером, с подъездными путями
Молодечно, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
Продается однокомнатная квартира в г. Молодечно по улице Притыцкого! В самом сердце города, …
€34,926
Офис 9 комнат с парковкой, с подъездными путями, для бизнеса в Тарасово, Беларусь
Офис 9 комнат с парковкой, с подъездными путями, для бизнеса
Тарасово, Беларусь
Комнаты 9
Площадь 141 м²
Этаж 2/3
Предлагаем вашему вниманию отличное помещение в коммерческом здании для ведения бизнеса в Та…
€143,480
Офис 7 комнат с подъездными путями, для бизнеса в Тарасово, Беларусь
Офис 7 комнат с подъездными путями, для бизнеса
Тарасово, Беларусь
Комнаты 7
Площадь 105 м²
Этаж 3/3
СРОЧНО!! Продается 3-ий этаж целиком, с готовыми офисными помещениями в офисном здании в д.Т…
€103,835
Офис 14 комнат с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Дзержинск, Беларусь
Офис 14 комнат с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Дзержинск, Беларусь
Комнаты 14
Площадь 286 м²
Этаж 2/2
2-х этажное административное здание с отличный ремонтом. Целевое назначение: офисное здание.…
€273,746

Типы недвижимости в Минской Области

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