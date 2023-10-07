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Офисы
Продажа офисных помещений в Минской Области, Беларусь
Боровлянский сельский Совет
7
Ждановичский сельский Совет
4
Новодворский сельский Совет
4
Офис
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22 объекта найдено
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Офис
Копище, Беларусь
32 м²
1/21
Продается офисное помещение в Уручье ! д.Копище, ул.Лопатина д.7, 1 этаж - вход отдельный, …
€32,094
Рекомендовать
Офис 8 комнат с парковкой, с видеонаблюдением
Колодищи, Беларусь
8
180 м²
3/3
Продается офисное помещение с возможностью выкупа склада Адрес: аг. Колодищи, ул. Интернацио…
€84,720
Рекомендовать
Офис 4 комнаты новое здание, с отдельным входом, с в жилом доме
Лесной, Беларусь
4
80 м²
1/9
Продаётся отличное помещение в самом развитом и экологически чистом пригороде Минска!!! Сдел…
€102,891
Рекомендовать
Офис 5 комнат
Ланский сельский Совет, Беларусь
5
1 365 м²
1/2
Продается административно-бытовое здание в комплексе со складскими помещениями в д. Солтанов…
€75,327
Рекомендовать
Офис 1 комната со стеклопакетами, с лифтом
Копище, Беларусь
1
1
31 м²
8
Акция! Только первым 20 покупателям стоимость офисных помещений по сниженной цене + машиноме…
€32,448
Рекомендовать
Офис 1 комната со стеклопакетами, с лифтом
Копище, Беларусь
1
1
27 м²
8
Акция! Только первым 20 покупателям стоимость офисных помещений по сниженной цене + машиноме…
€27,724
Рекомендовать
Офис 1 комната со стеклопакетами, с лифтом
Копище, Беларусь
1
1
29 м²
8
Акция! Только первым 20 покупателям стоимость офисных помещений по сниженной цене + машиноме…
€30,195
Рекомендовать
Офис 1 комната со стеклопакетами, с лифтом
Копище, Беларусь
1
1
25 м²
8
Акция! Только первым 20 покупателям стоимость офисных помещений по сниженной цене + машиноме…
€25,720
Рекомендовать
Офис 1 комната со стеклопакетами, с лифтом
Копище, Беларусь
1
1
19 м²
8
Акция! Только первым 20 покупателям стоимость офисных помещений по сниженной цене + машиноме…
€21,715
Рекомендовать
Офис с парковкой, с кондиционером, с интернетом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
174 м²
1
Лучшее предложение торгового помещения в начале аг. Колодищи! Проходное место! Приватная пар…
€103,835
Рекомендовать
Офис 4 комнаты с парковкой, новое здание, с интернетом
Хатежино, Беларусь
4
9 м²
2/2
Продается административное помещение! Очень креативная и нескучная планировка: три входа – т…
€70,796
Рекомендовать
Офис с парковкой, с мебелью, с интернетом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
358 м²
3
Продажа коттеджа со складом для бизнеса д.Цнянка, ул.Рождественская, Минский район. Год пост…
€363,421
Рекомендовать
Офис с парковкой, с мебелью, новое здание
Новодворский сельский Совет, Беларусь
3 305 м²
2/2
Продаётся производственно-складское здание с АБК - 3304.6 м.кв! Отдельностоящий склад 300м.к…
€4,30 млн
Рекомендовать
Офис
Логойский сельский Совет, Беларусь
1 381 м²
1/1
Продается незавершенное законсервированное строение 1381 кв.м под склад, офис или производс…
€415,338
Рекомендовать
Офис с парковкой, с мебелью, с охраной
Гатово, Беларусь
316 м²
1/1
Продается в 13 километрах от МКАД, административно-производственное торговое частное унитарн…
€160,472
Рекомендовать
Офис с парковкой, с кондиционером, с интернетом
Озеро, Беларусь
4 м²
3
Продется промышленно - складская база в аг. Озеро, расположенная на земельном участке размер…
€755,160
Рекомендовать
Офис 10 комнат с парковкой, с мебелью, с интернетом
Тарасово, Беларусь
10
109 м²
1/3
Срочно! Продается 1-й этаж в многофункциональном административно-бытовом комплексе в Тарасов…
€103,835
Рекомендовать
Офис 10 комнат
Валерьяново, Беларусь
10
10
3
Инвестиционный паркинг c встроенными помещениями. Продажа офисов, административных помещений…
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис 1 комната с парковкой, с кондиционером, с подъездными путями
Молодечно, Беларусь
1
30 м²
1/4
Продается однокомнатная квартира в г. Молодечно по улице Притыцкого! В самом сердце города, …
€34,926
Рекомендовать
Офис 9 комнат с парковкой, с подъездными путями, для бизнеса
Тарасово, Беларусь
9
141 м²
2/3
Предлагаем вашему вниманию отличное помещение в коммерческом здании для ведения бизнеса в Та…
€143,480
Рекомендовать
Офис 7 комнат с подъездными путями, для бизнеса
Тарасово, Беларусь
7
105 м²
3/3
СРОЧНО!! Продается 3-ий этаж целиком, с готовыми офисными помещениями в офисном здании в д.Т…
€103,835
Рекомендовать
Офис 14 комнат с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Дзержинск, Беларусь
14
286 м²
2/2
2-х этажное административное здание с отличный ремонтом. Целевое назначение: офисное здание.…
€273,746
Рекомендовать
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