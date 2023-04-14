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Продажа офисных помещений в Боровлянский сельский Совет, Беларусь

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4 объекта найдено
Офисв Копище, Беларусь
Офис
Копище, Беларусь
79 м² 13/16 Этаж
€ 71,028
Продажа офиса в БЦ «Премьер». Помещение находится на 13 этаже, площадью-78.5 м2,…
Офисв Копище, Беларусь
Офис
Копище, Беларусь
77 м² 13/16 Этаж
€ 69,490
Продажа офиса в БЦ «Премьер». Помещение находится на 13 этаже, площадью 76.8 м2 …
Офисв Дроздово, Беларусь
Офис
Дроздово, Беларусь
297 м² 3 Этаж
€ 255,122
Офисные и складские помещения с/с Боровлянский, 81-2, р-н. д. Дроздово Площади: от 296.8 до …
Офисв Копище, Беларусь
Офис
Копище, Беларусь
62 м² 23/23 Этаж
€ 72,385
Продается офис по ул.Лопатина 6, полностью оборудован, с хорошим ремонтом. Находится на посл…

Параметры недвижимости в Боровлянский сельский Совет, Беларусь

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