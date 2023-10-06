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Кафе и рестораны в Минской Области, Беларусь

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Ресторан, кафе В архив
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8 объектов найдено
Ресторан, кафе со стеклопакетами, с лифтом в Копище, Беларусь
Ресторан, кафе со стеклопакетами, с лифтом
Копище, Беларусь
Площадь 99 м²
Количество этажей 8
€79,565
Ресторан, кафе 10 комнат с парковкой, с видеонаблюдением, с охраной в Жодино, Беларусь
Ресторан, кафе 10 комнат с парковкой, с видеонаблюдением, с охраной
Жодино, Беларусь
Комнаты 10
Площадь 263 м²
Этаж 1/2
Продается здание в спальном районе в г. Жодино по адресу: ул. Рокоссовского 2/А, не далеко о…
€142,229
Ресторан, кафе с подъездными путями, в оживленном месте в Колодищи, Беларусь
Ресторан, кафе с подъездными путями, в оживленном месте
Колодищи, Беларусь
Площадь 53 м²
Количество этажей 1
Продажа здания под реконструкцию для строительства многофункционального комплекса, детского …
€84,768
Ресторан, кафе в Острошицы, Беларусь
Ресторан, кафе
Острошицы, Беларусь
Площадь 119 м²
Этаж 1/1
предлагаем в продажу здание, расположенное в центре аг. Острошицы.  Рядом: остановкай общест…
€26,455
Ресторан, кафе с парковкой, с отдельным входом, с торговый центр в Жодино, Беларусь
Ресторан, кафе с парковкой, с отдельным входом, с торговый центр
Жодино, Беларусь
Площадь 309 м²
Этаж 1/1
Продается помещение в Жодино без мебели и оборудования, с постоянным арендатором! Предназнач…
€241,789
Ресторан, кафе для бизнеса в Песочное, Беларусь
Ресторан, кафе для бизнеса
Песочное, Беларусь
Площадь 336 м²
Количество этажей 1
Предлагается готовый бизнес - кафе с баней в аг. Песочное, на побережье р. Неман. Минская об…
€32,713
Ресторан, кафе с подъездными путями, с Signalizaciya в Молодечно, Беларусь
Ресторан, кафе с подъездными путями, с Signalizaciya
Молодечно, Беларусь
Площадь 1 252 м²
Количество этажей 2
Продается ресторанный комплекс в историческом месте г. Молодечно. 1989 г. п. Площадь - 1251,…
€428,582
Ресторан, кафе с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Логойский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
For sale Cafe, Silici, Logoysky District, Logoysky e.g., 32 km from MKAD from 3 premises,…
€37,928
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