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Продажа офисных помещений в Ждановичский сельский Совет, Беларусь

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4 объекта найдено
Офис 10 комнат в Тарасово, Беларусь
Офис 10 комнат
Тарасово, Беларусь
Комнаты 10
Площадь 88 м²
Этаж 1/3
€ 170,092
Офис 9 комнат в Тарасово, Беларусь
Офис 9 комнат
Тарасово, Беларусь
Комнаты 9
Площадь 141 м²
Этаж 2/3
€ 67,489
Офис 7 комнат в Тарасово, Беларусь
Офис 7 комнат
Тарасово, Беларусь
Комнаты 7
Площадь 105 м²
Этаж 3/3
€ 49,249
Офис в Дегтярёвка, Беларусь
Офис
Дегтярёвка, Беларусь
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
€ 114,003
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