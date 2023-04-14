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Продажа офисных помещений в Колодищанский сельский Совет, Беларусь

Колодищи
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3 объекта найдено
Офис 2 комнатыв Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Офис 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 30 м² 4/5 Этаж
€ 18,096
Офис 8 комнатв Колодищи, Беларусь
Офис 8 комнат
Колодищи, Беларусь
8 Количество комнат 180 м² 3/3 Этаж
€ 81,207
Продается офисное помещение с возможностью выкупа склада Адрес: аг. Колодищи, ул. Интернацио…
Офис 8 комнатв Колодищи, Беларусь
Офис 8 комнат
Колодищи, Беларусь
8 Количество комнат 183 м² 2/3 Этаж
€ 99,530
Срочная продажа офиса общей площадью - 183.00 кв.м. (в офисе кабинетная планировка). Офисное…

Параметры недвижимости в Колодищанский сельский Совет, Беларусь

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