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Склады в Минской Области, Беларусь
Боровлянский сельский Совет
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Склад
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26 объектов найдено
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Склад с подъездными путями, с отдельным входом, для бизнеса
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
1 466 м²
Продажа производственно-складской базы. Адрес: Дзержинский р-н, ул. Танковая, д. 11 Площадь …
€235,988
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Склад с видеонаблюдением, с парковка
Плисский сельский Совет, Беларусь
8 404 м²
Предлагаем вашему вниманию производственный комплекс с территорией от 7,31 га до 11 га. Мест…
€2,08 млн
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Склад с парковкой, с подъездными путями, в оживленном месте
Лебедевский сельский Совет, Беларусь
29 515 м²
Продажа. Здание кирпичного завода. Адрес: Молодечненский район, жд. ст. Пруды Площадь – 2951…
€991,148
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Склад
Папернянский сельский Совет, Беларусь
2 160 м²
Продажа производственно - складской базы в д. Нелидовичи. На территории расположены следующи…
€405,899
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Склад
Логойский сельский Совет, Беларусь
1 122 м²
Продается участок 1 га в Логойском районе (д. Свидно), 35 км от МКАД. Отличное месторасполож…
€36,814
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Склад 10 комнат с мебелью, с кондиционером, с парковка
Горанский сельский Совет, Беларусь
10
497 м²
2
Продается отдельностоящее двухэтажное здание 497,1 м2 на огороженном земельном участке 35 со…
€376,636
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Склад с видеонаблюдением, с парковка
Боровляны, Беларусь
3 827 м²
2
Предлагаем Вашему вниманию производственно-складской комплекс с АБК, общей площадью 3827 кв.…
€1,02 млн
Рекомендовать
Склад с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Борисов, Беларусь
66 м²
1/1
Продажа изолированного помещения, расположенного по адресу: г. Борисов, ул. Демина, 39, тор…
€7,552
Рекомендовать
Склад с видеонаблюдением, с подъездными путями, с klass C
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
2 668 м²
1/1
Продается производственно-складская база в г. Заславль. База расположена на земельном участк…
Цена по запросу
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Склад с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Слуцк, Беларусь
1 009 м²
1/1
Здание бывшей кухни-столовой 1008,6 м2 расположено на участке 0,4973 га. По периметру участо…
€56,637
Рекомендовать
Склад 4 комнаты с подъездными путями
Путчинский сельский Совет, Беларусь
4
97 м²
1
Продается здание склада 97.2 кв.м. с земельным участком 2.797 га в живописном месте. Участок…
€77,404
Рекомендовать
Склад с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Михановичский сельский Совет, Беларусь
3 662 м²
Торговые помещения, склады аг. Михановичи Общая площадь: 3661.9 м2 Земельные участки (право …
€830,000
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Склад
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
9 990 м²
1/1
Строительство здания склада Д. Шпильки, Фанипольский с/с, Дзержинский район, Минский район …
€6,13 млн
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Склад с подъездными путями, с отдельным входом
Плещеницы, Беларусь
1 269 м²
Продажа. Склад Адрес: гп. Плещеницы, микрорайон “Военный городок”. Площадь - 1268,5 м2 Прода…
€21,553
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Склад с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Сонечный, Беларусь
9 м²
Продается нежилое помещение (подвал) в посёлке Сонечный (Экспобел) . Площадь 9,3 кв.м. Есть…
€6,608
Рекомендовать
Склад 9 комнат с мебелью, с подъездными путями
Поплавский сельский Совет, Беларусь
9
608 м²
1/1
Продается фермерское хозяйство в Березинском районе. Площадь участка 219,54 соток. На участ…
€169,911
Рекомендовать
Склад 2 комнаты с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
2
547 м²
1
Продается помещение, можно использовать под производство/склад/мастерскую. Удобный подъезд с…
€71,740
Рекомендовать
Склад 3 комнаты с подъездными путями, с рампой
Красненский сельский Совет, Беларусь
3
773 м²
1/1
Продаются с отличным торгом склады вторсырья в д. Красное, Молодечненское направление, 42 км…
€36,814
Рекомендовать
Склад с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Червень, Беларусь
600 м²
1/1
Продается здание склада 1300 м кв., состоящее из двух помещений 600 и 700 м кв. для размещен…
€59,469
Рекомендовать
Склад
Руднянский сельский Совет, Беларусь
541 м²
1
40 км от Минска: Капитальное строение - здание спецназначения 541м2…
€55,693
Рекомендовать
Склад 4 комнаты с видеонаблюдением, с охраной, с подъездными путями
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
4
893 м²
1/1
Продается складское помещение рядом с деревней Поповщина. Молодечненский р-н, 42 км от МКАД.…
€89,675
Рекомендовать
Склад с видеонаблюдением, с охраной
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
18 м²
1/6
Гараж-склад в два уровня, на первом этаже, из шести в ГК Клаксон. Сухой, расположен по центр…
€8,496
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Склад 1 комната с видеонаблюдением, с подъездными путями, с отдельным входом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
1
677 м²
1/1
Продаётся земельный участок площадью 2,1901 га в частной собственностью с возможностью дальн…
€931,679
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Склад 4 комнаты с парковкой, с охраной, с подъездными путями
Станьково, Беларусь
4
300 м²
1/1
Внимание! Возможна аренда складских помещений от 100 м2 до 1000 м2, по цене 1,2 дол.сша/м2. …
€141,593
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Склад новое здание, с видеонаблюдением, с охраной
Ждановичи, Беларусь
876 м²
1/2
Продаётся здание со складскими помещениями. Общая площадь = 876,1м2. На первом этаже - склад…
€660,765
Рекомендовать
Склад с парковкой, с подъездными путями, в оживленном месте
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
1 000 м²
1
Продается склад, д. Слободщина, Минский район, Москва, например, 11,4 км от МКАДплощад от 10…
€377,580
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