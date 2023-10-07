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Склады в Минской Области, Беларусь

Боровлянский сельский Совет
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26 объектов найдено
Склад с подъездными путями, с отдельным входом, для бизнеса в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Склад с подъездными путями, с отдельным входом, для бизнеса
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 466 м²
Продажа производственно-складской базы. Адрес: Дзержинский р-н, ул. Танковая, д. 11 Площадь …
€235,988
Склад с видеонаблюдением, с парковка в Плисский сельский Совет, Беларусь
Склад с видеонаблюдением, с парковка
Плисский сельский Совет, Беларусь
Площадь 8 404 м²
Предлагаем вашему вниманию производственный комплекс с территорией от 7,31 га до 11 га. Мест…
€2,08 млн
Склад с парковкой, с подъездными путями, в оживленном месте в Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Склад с парковкой, с подъездными путями, в оживленном месте
Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 29 515 м²
Продажа. Здание кирпичного завода. Адрес: Молодечненский район, жд. ст. Пруды Площадь – 2951…
€991,148
Склад в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Склад
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 2 160 м²
Продажа производственно - складской базы в д. Нелидовичи. На территории расположены следующи…
€405,899
Склад в Логойский сельский Совет, Беларусь
Склад
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 122 м²
Продается участок 1 га в Логойском районе (д. Свидно), 35 км от МКАД. Отличное месторасполож…
€36,814
Склад 10 комнат с мебелью, с кондиционером, с парковка в Горанский сельский Совет, Беларусь
Склад 10 комнат с мебелью, с кондиционером, с парковка
Горанский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 10
Площадь 497 м²
Количество этажей 2
Продается отдельностоящее двухэтажное здание 497,1 м2 на огороженном земельном участке 35 со…
€376,636
Склад с видеонаблюдением, с парковка в Боровляны, Беларусь
Склад с видеонаблюдением, с парковка
Боровляны, Беларусь
Площадь 3 827 м²
Количество этажей 2
Предлагаем Вашему вниманию производственно-складской комплекс с АБК, общей площадью 3827 кв.…
€1,02 млн
Склад с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Борисов, Беларусь
Склад с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Борисов, Беларусь
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Продажа изолированного помещения, расположенного  по адресу: г. Борисов, ул. Демина, 39, тор…
€7,552
Склад с видеонаблюдением, с подъездными путями, с klass C в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Склад с видеонаблюдением, с подъездными путями, с klass C
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 2 668 м²
Этаж 1/1
Продается производственно-складская база в г. Заславль. База расположена на земельном участк…
Цена по запросу
Склад с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Слуцк, Беларусь
Склад с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Слуцк, Беларусь
Площадь 1 009 м²
Этаж 1/1
Здание бывшей кухни-столовой 1008,6 м2 расположено на участке 0,4973 га. По периметру участо…
€56,637
Склад 4 комнаты с подъездными путями в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Склад 4 комнаты с подъездными путями
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 97 м²
Этаж 1
Продается здание склада 97.2 кв.м. с земельным участком 2.797 га в живописном месте. Участок…
€77,404
Склад с парковкой, с интернетом, с подъездными путями в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Склад с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 3 662 м²
Торговые помещения, склады аг. Михановичи Общая площадь: 3661.9 м2 Земельные участки (право …
€830,000
Склад в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Склад
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 9 990 м²
Этаж 1/1
Строительство здания склада Д. Шпильки, Фанипольский с/с, Дзержинский район, Минский район  …
€6,13 млн
Склад с подъездными путями, с отдельным входом в Плещеницы, Беларусь
Склад с подъездными путями, с отдельным входом
Плещеницы, Беларусь
Площадь 1 269 м²
Продажа. Склад Адрес: гп. Плещеницы, микрорайон “Военный городок”. Площадь - 1268,5 м2 Прода…
€21,553
Склад с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Сонечный, Беларусь
Склад с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Сонечный, Беларусь
Площадь 9 м²
Продается нежилое помещение (подвал) в посёлке Сонечный (Экспобел) . Площадь 9,3 кв.м.  Есть…
€6,608
Склад 9 комнат с мебелью, с подъездными путями в Поплавский сельский Совет, Беларусь
Склад 9 комнат с мебелью, с подъездными путями
Поплавский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 9
Площадь 608 м²
Этаж 1/1
Продается фермерское хозяйство в Березинском районе. Площадь участка 219,54 соток.  На участ…
€169,911
Склад 2 комнаты с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Склад 2 комнаты с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 547 м²
Количество этажей 1
Продается помещение, можно использовать под производство/склад/мастерскую. Удобный подъезд с…
€71,740
Склад 3 комнаты с подъездными путями, с рампой в Красненский сельский Совет, Беларусь
Склад 3 комнаты с подъездными путями, с рампой
Красненский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 773 м²
Этаж 1/1
Продаются с отличным торгом склады вторсырья в д. Красное, Молодечненское направление, 42 км…
€36,814
Склад с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Червень, Беларусь
Склад с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Червень, Беларусь
Площадь 600 м²
Этаж 1/1
Продается здание склада 1300 м кв., состоящее из двух помещений 600 и 700 м кв. для размещен…
€59,469
Склад в Руднянский сельский Совет, Беларусь
Склад
Руднянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 541 м²
Количество этажей 1
40 км от Минска:                          Капитальное строение - здание спецназначения 541м2…
€55,693
Склад 4 комнаты с видеонаблюдением, с охраной, с подъездными путями в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Склад 4 комнаты с видеонаблюдением, с охраной, с подъездными путями
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 893 м²
Этаж 1/1
Продается складское помещение рядом с деревней Поповщина. Молодечненский р-н, 42 км от МКАД.…
€89,675
Склад с видеонаблюдением, с охраной в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Склад с видеонаблюдением, с охраной
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 18 м²
Этаж 1/6
Гараж-склад в два уровня, на первом этаже, из шести в ГК Клаксон. Сухой, расположен по центр…
€8,496
Склад 1 комната с видеонаблюдением, с подъездными путями, с отдельным входом в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Склад 1 комната с видеонаблюдением, с подъездными путями, с отдельным входом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 677 м²
Этаж 1/1
Продаётся земельный участок площадью 2,1901 га в частной собственностью с возможностью дальн…
€931,679
Склад 4 комнаты с парковкой, с охраной, с подъездными путями в Станьково, Беларусь
Склад 4 комнаты с парковкой, с охраной, с подъездными путями
Станьково, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Внимание! Возможна аренда складских помещений от 100 м2 до 1000 м2, по цене 1,2 дол.сша/м2. …
€141,593
Склад новое здание, с видеонаблюдением, с охраной в Ждановичи, Беларусь
Склад новое здание, с видеонаблюдением, с охраной
Ждановичи, Беларусь
Площадь 876 м²
Этаж 1/2
Продаётся здание со складскими помещениями. Общая площадь = 876,1м2. На первом этаже - склад…
€660,765
Склад с парковкой, с подъездными путями, в оживленном месте в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Склад с парковкой, с подъездными путями, в оживленном месте
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 000 м²
Этаж 1
Продается склад, д. Слободщина, Минский район, Москва, например, 11,4 км от МКАДплощад от 10…
€377,580

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