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Продажа офисных помещений в Колодищи, Беларусь

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2 объекта найдено
Офис 8 комнатв Колодищи, Беларусь
Офис 8 комнат
Колодищи, Беларусь
8 Количество комнат 180 м² 3/3 Этаж
€ 81,207
Продается офисное помещение с возможностью выкупа склада Адрес: аг. Колодищи, ул. Интернацио…
Офис 8 комнатв Колодищи, Беларусь
Офис 8 комнат
Колодищи, Беларусь
8 Количество комнат 183 м² 2/3 Этаж
€ 99,530
Срочная продажа офиса общей площадью - 183.00 кв.м. (в офисе кабинетная планировка). Офисное…
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