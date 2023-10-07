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Колодищанский сельский Совет
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Производство
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39 объектов найдено
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Производство с подъездными путями, с отдельным входом
Тюрли, Беларусь
931 м²
Производственное здание площадью 931,3 кв.м. Адрес: д.Тюрли, Молодечненский район ❤️ Произв…
€344,933
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Производство с подъездными путями, с отдельным входом, незавершенное строительство
Жодино, Беларусь
1 м²
Продаётся просторный коммерческий участок! Адрес: Жодино, ул. Московская ❤️ Отличный участок…
€18,218
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Производство с парковкой, с отдельным входом
Колодищи, Беларусь
685 м²
1/1
Продаются 2 складских помещения общей площадью 685 кв.м. Адрес: аг. Колодищи, ул. Интернацио…
€302,064
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Производство
Молодечно, Беларусь
1 000 м²
Комплекс зданий в городе Молодечно по адресу ул. Молодежная, 10 Земельный участок 0,51 га На…
€141,593
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Производство 41 комната с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Старые Дороги, Беларусь
41
1 101 м²
2
Отапливаемое коммерческое здание с участком в Старых Дорогах! Адрес: Старые Дороги, ул. Кир…
€72,684
Рекомендовать
Производство с отдельным входом
Октябрьский, Беларусь
235 м²
1/1
Продается СТО, земля и здание в собственности Адрес: д. Плиса, ул. Коптева, д. 30Б. Продажа …
€56,543
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Производство с подъездными путями
Черневичи, Беларусь
188 м²
1
Производственная база площадью 188.3 кв.м. с прилегающей территорией 0,235 га. Имеются бы…
€18,879
Рекомендовать
Производство с подъездными путями, с отдельным входом
Тюрли, Беларусь
931 м²
Производственное здание площадью 931,3 кв.м. Адрес: д.Тюрли, Молодечненский район ❤️ Произв…
€446,863
Рекомендовать
Производство с подъездными путями, в оживленном месте
Колодищи, Беларусь
53 м²
1
Продажа здания под реконструкцию для строительства многофункционального комплекса, детского …
€79,292
Рекомендовать
Производство 5 комнат с парковкой, с интернетом, с охраной
Смиловичи, Беларусь
5
1 918 м²
1/1
Продается Производственная База в г. п. Смиловичи Червенского района Минской области (25 км…
€278,465
Рекомендовать
Производство с парковкой, с охраной, с подъездными путями
Смиловичи, Беларусь
556 м²
1/1
Продаётся отапливаемое производственное помещение в г.п. Смиловичи, Червенского района, Мин…
€99,115
Рекомендовать
Производство с подъездными путями, для бизнеса
Узда, Беларусь
784 м²
Продаётся земельный участок 2,0325 га с складскими помещениями площадью 784 м2 в г.Узда, пер…
€41,534
Рекомендовать
Производство 3 комнаты с видеонаблюдением
Станьково, Беларусь
3
14 м²
1/1
Продается капитальное строение многофункционального назначения. Участок 51 сотка. На участк…
€66,077
Рекомендовать
Производство 7 комнат с парковкой, с подъездными путями, в оживленном месте
Папернянский сельский Совет, Беларусь
7
375 м²
2
€160
Рекомендовать
Производство 10 комнат с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Борисов, Беларусь
10
700 м²
1/2
€63,245
Рекомендовать
Производство с парковкой, с подъездными путями, для бизнеса
Вишнево, Беларусь
805 м²
2
Ви́шнево — деревня в Воложинском районе Минской области Белоруссии. Административный центр …
€113,274
Рекомендовать
Производство 6 комнат с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Логойский сельский Совет, Беларусь
6
285 м²
1/1
Предлагается на продажу кирпичное здание 285 кв.м. подготовленное под производство. Шесть по…
€47,103
Рекомендовать
Производство с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Узда, Беларусь
2 190 м²
1/1
Продается комплекс зданий и сооружений (производственная база), состоящий из отдельных капит…
€302,064
Рекомендовать
Производство 7 комнат с видеонаблюдением, с Signalizaciya, для бизнеса
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
7
293 м²
2/2
Предлагаем прекрасную возможность, организовать собственный бизнес "СТО"! Срочно продается …
€151,032
Рекомендовать
Производство
Будагово, Беларусь
15 м²
3
Продается пристройка к административно бытовомум комплексу. Узнать стоимость Вашей недвижимо…
€56,637
Рекомендовать
Производство с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Городище, Беларусь
510 м²
1/1
Продается производственная база, СТО по ремонту строительной техники. В состав комплекса вхо…
Цена по запросу
Рекомендовать
Производство с парковкой, с интернетом, с отдельным входом
Городище, Беларусь
510 м²
1/1
Продается комплекс СТО с оборудованием и техникой. В состав комплекса входит: Комплекс серв…
Цена по запросу
Рекомендовать
Производство с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Марьина Горка, Беларусь
535 м²
1/1
Цена по запросу
Рекомендовать
Производство с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Дзержинск, Беларусь
350 м²
1
Joiner workshop with an area of 350 m2. The brick building was built in 1982, reconstructed…
€160,472
Рекомендовать
Производство 2 комнаты
Горанский сельский Совет, Беларусь
2
250 м²
1/1
Производственно-складские помещения в 20км от МКАД, 250 и 325 м Частное производственное уни…
€117,994
Рекомендовать
Производство
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
890 м²
Предлагается к продаже производственная база (деревообработка) в аг.Слобода Смолевичского р…
€755,160
Рекомендовать
Производство с мебелью, с подъездными путями, с отдельным входом
Дзержинск, Беларусь
623 м²
1
Продаётся изолированное помещение. Назначение-Производственное помещение, наименование-Произ…
€368,141
Рекомендовать
Производство с подъездными путями, в оживленном месте
Королёво, Беларусь
940 м²
1/1
Здание производственно-складского назначения, площадь 937 метров, потолки 10.5 метров, с под…
€198,230
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Производство 7 комнат с подъездными путями, для бизнеса
Гайненский сельский Совет, Беларусь
7
422 м²
3
Продаётся здание под производство, склад, офис в д. Добренево, Логойский р-н, 35 км от МКАД.…
€108,554
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Производство 3 комнаты
Першайский сельский Совет, Беларусь
3
63 м²
1/1
Вы когда-нибудь мечтали иметь собственный бизнес на собственной земле? Чтоб рядом был запове…
€424,778
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