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Студии с террасой в Пномпене, Камбоджа

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Khan Boeng Keng Kang
3
Khan Daun Penh
4
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Пномпень, Камбоджа
Студия 1 комната
Пномпень, Камбоджа
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 36/43
Студия «под ключ» с системой «умный дом» площадью 39,28 кв.м.  в готовом премиальном комплек…
$162,182
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Параметры недвижимости в Пномпене, Камбоджа

с гаражом
с садом
с бассейном
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