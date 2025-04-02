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Квартиры-студии в Khan Boeng Keng Kang, Камбоджа

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1 объект найдено
Студия в Khan Boeng Keng Kang, Камбоджа
Студия
Khan Boeng Keng Kang, Камбоджа
Площадь 29 м²
Этаж 20/43
Жилой комплекс в самом сердце Пномпеня, в районе Беунг Кенг Канг.Объект с высокой окупаемост…
$153,740
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