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Квартиры-студии с бассейном в Пномпене, Камбоджа

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Студия 1 комната
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 14/32
R&F City Miro — это недавно построенный жилой комплекс в районе Мин Чей, второстепенном мест…
$53,000
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Параметры недвижимости в Пномпене, Камбоджа

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