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Квартиры-студии в Khan Daun Penh, Камбоджа

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3 объекта найдено
Студия в Khan Daun Penh, Камбоджа
Студия
Khan Daun Penh, Камбоджа
Площадь 32 м²
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$75,000
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Студия 1 комната в Khan Daun Penh, Камбоджа
Студия 1 комната
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 6/32
Загадочная и классная Камбоджа! Камбоджа расположена в юго-восточной Азии.Большая часть т…
$71,613
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Студия в Khan Daun Penh, Камбоджа
Студия
Khan Daun Penh, Камбоджа
Площадь 40 м²
Количество этажей 43
43-этажное многофункциональное здание, построенное надежным застройщиком! Комплекс располож…
$80,000
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