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Инвестиционная недвижимость в Винер-Нойштадте, Австрия

коммерческая недвижимость
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3 объекта найдено
Инвестиционная 5 652 м² в Винер-Нойштадт, Австрия
Инвестиционная 5 652 м²
Винер-Нойштадт, Австрия
Площадь 5 652 м²
For sale is a well-maintained fully rented new building in the Grazer Strasse in the center …
$1,41 млн
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Инвестиционная 5 652 м² в Винер-Нойштадт, Австрия
Инвестиционная 5 652 м²
Винер-Нойштадт, Австрия
Площадь 5 652 м²
На продажу выставлено благоустроенное полностью арендованное новое здание в Grazer Strasse в…
$1,40 млн
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Инвестиционная 5 652 м² в Винер-Нойштадт, Австрия
Инвестиционная 5 652 м²
Винер-Нойштадт, Австрия
Площадь 5 652 м²
For sale is a well-maintained fully rented new building in the Grazer Strasse in the center …
$1,42 млн
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