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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в St Kathrein am Hauenstein, Австрия

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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Sankt Kathrein am Hauenstein, Австрия
Квартира 2 комнаты
Sankt Kathrein am Hauenstein, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1
1,5AutostundennachWienSpar=230m2MinutenzuFußKindergarten=400m5MinutenzuFußVolksschule=400m5M…
$705
в месяц
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Top 9, тихая и светлая квартира в аренду в Санкт-Катрейн-ам-Хауэнштайн Top 9 в Sankt Kathrein am Hauenstein, Австрия
Top 9, тихая и светлая квартира в аренду в Санкт-Катрейн-ам-Хауэнштайн Top 9
Sankt Kathrein am Hauenstein, Австрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1
Hauensteinhof: Первое заселение Вдумчивый дизайн и концепция пространства, адаптированные…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Sankt Kathrein am Hauenstein, Австрия
Квартира 2 комнаты
Sankt Kathrein am Hauenstein, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Spar=230m2MinutenzuFußKindergarten=400m5MinutenzuFußVolksschule=400m5MinutenzuFußMittelschul…
$746
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Sankt Kathrein am Hauenstein, Австрия
Квартира 2 комнаты
Sankt Kathrein am Hauenstein, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Spar=230m2MinutenzuFußKindergarten=400m5MinutenzuFußVolksschule=400m5MinutenzuFußMittelschul…
$791
в месяц
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