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Пентхаусы в Милльштатт-ам-Зе, Австрия

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1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Милльштатт-ам-Зе, Австрия
Пентхаус 3 комнаты
Милльштатт-ам-Зе, Австрия
Комнаты 3
Площадь 102 м²
Этаж 2/1
Описание: Этот выставленный на продажу эксклюзивный пентхаус расположен в лучшем районе Миль…
€1,14 млн
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