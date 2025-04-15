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Квартиры в Милльштатт-ам-Зе, Австрия

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Lechnerschaft, Австрия
Квартира 4 комнаты
Lechnerschaft, Австрия
Число комнат 4
Площадь 127 м²
Этаж 1
На продажу предлагается эксклюзивная 4-комнатная квартира площадью 127 м², расположенная в М…
$1,30 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Lechnerschaft, Австрия
Пентхаус 3 комнаты
Lechnerschaft, Австрия
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 2/1
Описание: Этот выставленный на продажу эксклюзивный пентхаус расположен в лучшем районе Миль…
$1,29 млн
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Квартира 3 комнаты в Lechnerschaft, Австрия
Квартира 3 комнаты
Lechnerschaft, Австрия
Число комнат 3
Площадь 88 м²
На продажу выставлена эксклюзивная 3-комнатная квартира площадью 87,61 м², расположенная в М…
$1,01 млн
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