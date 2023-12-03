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Земельные участки в Инсбрук, Австрия

1 объект найдено
Земельные участки с Kommunikacii provedeny в Инсбрук, Австрия
Земельные участки с Kommunikacii provedeny
Инсбрук, Австрия
Площадь 6 000 м²
Участок земли расположен в популярном районе рядом с Карвендельпарком на трассе Гармиш-Иннсб…
€550,000
в месяц
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