Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Грац
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Граце, Австрия

;
коммерческая недвижимость
10
Отель Удалить
Очистить
1 объект найдено
Отель 3 000 м² в Грац, Австрия
Отель 3 000 м²
Грац, Австрия
Число комнат 50
Площадь 3 000 м²
По соображениям конфиденциальности опубликованное местоположение не соответствует фактическо…
$4,40 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти