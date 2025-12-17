Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Трайскирхен
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Трайскирхене, Австрия

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Mollersdorf, Австрия
Квартира 5 комнат
Mollersdorf, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
Трайскирхен, расположенный в самом сердце Нижней Австрии, сочетает в себе сельское очаровани…
$891,816
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти