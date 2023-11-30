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Земельные участки в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия

7 объектов найдено
Земельные участки в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Площадь 563 м²
€189,000
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Земельные участки в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Площадь 571 м²
€189,000
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Земельные участки в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Площадь 884 м²
€289,000
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Земельные участки в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Площадь 893 м²
€295,000
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Земельные участки в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Площадь 820 м²
€259,000
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Земельные участки в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Площадь 820 м²
€259,000
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Земельные участки в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Площадь 5 м²
€1,69 млн
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