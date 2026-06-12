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Бунгало в Нойзидль-ам-Зе, Австрия

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1 объект найдено
Бунгало 2 комнаты в Нойзидль-ам-Зе, Австрия
Бунгало 2 комнаты
Нойзидль-ам-Зе, Австрия
Число комнат 2
Площадь 67 м²
Живите как в отпуске – прямо на берегу озера. В престижном яхтенном порту Segelhafen West в…
$634,228
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