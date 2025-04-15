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Квартиры в Нойзидль-ам-Зе, Австрия

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2 объекта найдено
Квартира в Нойзидль-ам-Зе, Австрия
Квартира
Нойзидль-ам-Зе, Австрия
Примерно в 30 км от Вены.Продается бывший военный бункер на участке площадью почти 3 га. Объ…
$1,07 млн
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Квартира 3 комнаты в Нойзидль-ам-Зе, Австрия
Квартира 3 комнаты
Нойзидль-ам-Зе, Австрия
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Этаж 1
Эта прекрасно спроектированная 3-комнатная квартира в востребованном городе Нойзидль-ам-Зее …
$282,002
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