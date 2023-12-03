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Виллы в Gemeinde Hinterbruehl, Австрия

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1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Gemeinde Hinterbruehl, Австрия
Вилла 8 комнат
Gemeinde Hinterbruehl, Австрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
€2,50 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Gemeinde Hinterbruehl, Австрия

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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