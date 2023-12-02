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Земельные участки в Gemeinde Edlitz, Австрия

1 объект найдено
Земельные участки в Gemeinde Edlitz, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Edlitz, Австрия
Площадь 1 385 м²
На продажу выставлен земельный участок площадью около 1385 м2 с домом около 300 м2. На участ…
€620,000
в месяц
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