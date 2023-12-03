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Жильё в Брайтенфурт, Австрия

1 объект найдено
Вилла с двором, с гаражом в Брайтенфурт, Австрия
Вилла с двором, с гаражом
Брайтенфурт, Австрия
Площадь 603 м²
Количество этажей 2
В Западном Брайтенфурте на продажу выставлен дом на несколько семей с большим садом и крытым…
€1,60 млн
в месяц
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