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Долгосрочная аренда вилл в Баден, Австрия

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1 объект найдено
Вилла 10 комнат в Баден, Австрия
Вилла 10 комнат
Баден, Австрия
Число комнат 10
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Вилла с садом под штаб-квартиру компании или резиденцию посольства Эта красивая вилла с сад…
$14,707
в месяц
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