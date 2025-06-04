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Отели в Бадене, Австрия

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1 объект найдено
Отель 1 498 м² в Баден, Австрия
Отель 1 498 м²
Баден, Австрия
Площадь 1 498 м²
Общая площадь земельного участка – 1498 м2 Этажность – 3  Описание:  Всего гостиничных апар…
$1,48 млн
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