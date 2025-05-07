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Отели в Бургенланде, Австрия

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Отель 3 850 м² в Доннерскирхен, Австрия
Отель 3 850 м²
Доннерскирхен, Австрия
Число комнат 46
Площадь 3 850 м²
Количество этажей 2
Location:   Amrandeiiedlersee 5gehmnutumdorfzentrum Airport-Wien-Schwechat-50km, 45-c…
$2,15 млн
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Отель 2 000 м² в Доннерскирхен, Австрия
Отель 2 000 м²
Доннерскирхен, Австрия
Число комнат 46
Площадь 2 000 м²
Этаж 2
North Burgenland, Amrandeneusiedlersee Местоположение: Amrandeneusiedlersee5gehmdorfzumdorf…
$2,26 млн
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