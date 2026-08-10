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Квартиры в Бургенланде, Австрия

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2 объекта найдено
Квартира в Бад-Зауэрбрун, Австрия
Квартира
Бад-Зауэрбрун, Австрия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 770 м²
Бад Зауэрбрунн — это традиционный курорт, известный своими лечебными источниками и мероприят…
$1,73 млн
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Квартира в Штадтшлайнинг, Австрия
Квартира
Штадтшлайнинг, Австрия
Площадь 224 876 м²
Подключение к гольфу и спа-центру Bad Tatsmannsdorf: 10 минут на машине Доступ в регион голь…
$8,30 млн
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Параметры недвижимости в Бургенланде, Австрия

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