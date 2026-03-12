Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Вайц
  4. Долгосрочная аренда
  5. Офис

Аренда офисов на длительный срок в Вайце, Австрия

1 объект найдено
Офис 109 м² в Miesenbach bei Birkfeld, Австрия
Офис 109 м²
Miesenbach bei Birkfeld, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Автобусная остановка = 18 метров 1 минута ходьбы Продовольственный бизнес: 5 секунд ходьбы U…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти