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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Вайце, Австрия

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7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Miesenbach bei Birkfeld, Австрия
Квартира 2 комнаты
Miesenbach bei Birkfeld, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2
Чистое выздоровление.Натуральная снежная пист и розетки. 5minute omittelschulebirkfeld = 7,2…
$722
в месяц
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Top 5, Квартира с южной ориентацией и видом на сад в Miesenbach bei Birkfeld, Австрия
Top 5, Квартира с южной ориентацией и видом на сад
Miesenbach bei Birkfeld, Австрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Эта южная 3-комнатная арендная квартира имеет площадь 65,14 м² и располагает красивой террас…
$678
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Sankt Kathrein am Hauenstein, Австрия
Квартира 2 комнаты
Sankt Kathrein am Hauenstein, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Spar=230m2MinutenzuFußKindergarten=400m5MinutenzuFußVolksschule=400m5MinutenzuFußMittelschul…
$788
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Sankt Kathrein am Hauenstein, Австрия
Квартира 2 комнаты
Sankt Kathrein am Hauenstein, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Spar=230m2MinutenzuFußKindergarten=400m5MinutenzuFußVolksschule=400m5MinutenzuFußMittelschul…
$743
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Sankt Kathrein am Hauenstein, Австрия
Квартира 2 комнаты
Sankt Kathrein am Hauenstein, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1
1,5AutostundennachWienSpar=230m2MinutenzuFußKindergarten=400m5MinutenzuFußVolksschule=400m5M…
$702
в месяц
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Top 9, тихая и светлая квартира в аренду в Санкт-Катрейн-ам-Хауэнштайн Top 9 в Sankt Kathrein am Hauenstein, Австрия
Top 9, тихая и светлая квартира в аренду в Санкт-Катрейн-ам-Хауэнштайн Top 9
Sankt Kathrein am Hauenstein, Австрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1
Hauensteinhof: Первое заселение Вдумчивый дизайн и концепция пространства, адаптированные…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в St Kathrein am Hauenstein, Австрия
Квартира 2 комнаты
St Kathrein am Hauenstein, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Spar = 230 м 2 минуты ходьбы Детский сад = 400 м 5 минут ходьбы Начальная школа: 400 м 5 мин…
$531
в месяц
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