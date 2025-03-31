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Жильё в Bezirk Voecklabruck, Австрия

1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Innerschwand am Mondsee, Австрия
Вилла 8 комнат
Innerschwand am Mondsee, Австрия
Число комнат 8
Площадь 250 м²
Эта замечательная вилла, историческая жемчужина и бывшая летняя резиденция знаменитой оперно…
$3,23 млн
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Параметры недвижимости в Bezirk Voecklabruck, Австрия

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