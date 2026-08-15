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Квартиры в Bezirk Kitzbuhel, Австрия

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5 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Фибербрунн, Австрия
Квартира 1 спальня
Фибербрунн, Австрия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
$633,127
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Квартира 1 спальня в Фибербрунн, Австрия
Квартира 1 спальня
Фибербрунн, Австрия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
$1,79 млн
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Квартира 1 спальня в Фибербрунн, Австрия
Квартира 1 спальня
Фибербрунн, Австрия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
$978,923
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Квартира в Фибербрунн, Австрия
Квартира
Фибербрунн, Австрия
Площадь 37 м²
$331,146
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Квартира 1 спальня в Фибербрунн, Австрия
Квартира 1 спальня
Фибербрунн, Австрия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
$755,244
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