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Квартиры в Грац-Умгебунг, Австрия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Feldkirchen bei Graz, Австрия
Квартира 4 комнаты
Feldkirchen bei Graz, Австрия
Комнаты 4
Площадь 86 м²
Количество этажей 3
  Начало строительства: май 2020 г. Сдача объекта: ожидается в конце 2022 г. Цена для…
€271,399
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Параметры недвижимости в Грац-Умгебунг, Австрия

с бассейном
недорогая
элитная
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