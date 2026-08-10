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Квартиры в Гмундене, Австрия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Altmunster, Австрия
Квартира 3 комнаты
Altmunster, Австрия
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 4
Продается безбарьерная квартира, 3 комнаты, с прекрасным видом на величественный Траунштайн.…
$405,361
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Параметры недвижимости в Гмундене, Австрия

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