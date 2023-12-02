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Квартиры в Гмунден, Австрия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Ebenzweier, Австрия
Квартира 3 комнаты
Ebenzweier, Австрия
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Этаж 4
Продается безбарьерная квартира, 3 комнаты, с прекрасным видом на величественный Траунштайн.…
€495,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Гмунден, Австрия

с бассейном
недорогая
элитная
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