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Дома в Bezirk Amstetten, Австрия

1 объект найдено
Дом 10 комнат в Gemeinde Seitenstetten, Австрия
Дом 10 комнат
Gemeinde Seitenstetten, Австрия
Число комнат 10
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Этот трехэтажный дом: 1-й этаж, 2-й этаж и мансарда (есть возможность ее переоборудовать), н…
$699,759
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