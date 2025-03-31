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Коммерческая недвижимость в Бадгастайн, Австрия

1 объект найдено
Property With Hotel Project in the Center of Bad Gastein в Бадгастайн, Австрия
Property With Hotel Project in the Center of Bad Gastein
Бадгастайн, Австрия
Число комнат 20285
Total area of ​​all plots: approx. 25.508m2 Achievable usable area approx. 25,000 m². Pla…
$6,44 млн
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