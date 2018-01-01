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www.saleandrentalspain.com

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www.saleandrentalspain.com
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Paul Williams
Paul Williams
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Best Properties Marbella
Жилая недвижимость 216

ЛУЧШИЕ ДОМА, КВАРТИРЫ И НОВОСТРОЙКИ НА КОСТА-ДЕЛЬ-СОЛЬ

Мы - BEST компания по недвижимости, расположенная в историческом центре Марбельи на Апельсиновой площади, недалеко от ратуши. Марбелья - столица всемирно известного Коста-дель-Соль.

Мы специализируемся на выборе ЛУЧШИХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, в этой зоне Испании на побережье Средиземного  моря, напрямую от застройщиков, владельцев и эксклюзивных агентств. Недвижимость, которая может быть приобретена с уверенностью, поскольку она является отличной  инвестицией, как  для сдачи в аренду, так и для того, чтобы наслаждаться жизнью под солнцем в этом знаменитом месте.

Мы стремимся достичь высокого уровня удовлетворенности клиентов, действуя в качестве агента покупателя и гарантируя, что весь процесс продажи будет комфортным с индивидуальным подходом, даже удаленно.

Мы предоставляем всю информацию о местоположении, инфраструктуре, характеристиках здания и сертификатах, изображения с высоким разрешением, планы этажей, обзорные видеоролики и удаленные видеозвонки из местоположения интересующих вас квартир или вилл.

После того, как вы определитесь с выбором, мы сопроводим вас на протяжении всего процесса покупки. От обсуждения с продавцом вашей цены и условий до  юридической поддержки.Наша команда юристов по недвижимости, может работать с вашими  юристами, чтобы разработать лучшие условия сделки.

Когда недвижимость приобретается через нас, мы предлагаем возмещение расходов на проезд и проживание, потраченных вами на осмотр и подписание сделки, в пределах заранее установленного лимита.

Мы предлагаем эту компенсацию после подписания у нотариуса окончательного завершения сделки.

Мы работаем в сотрудничестве с зарубежными агентствами по всему миру, чтобы найти нужную недвижимость для их клиентов на Коста дель Соль .

 Если вы агентство, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы будем работать рука об руку, чтобы ваши клиенты остались довольны покупкой.

Мы говорим на русском, английском, французском и испанском языках.

Dunamar Urbana SL
Жилая недвижимость 39

Dunamar Urbana это компания с большим опытом работы в сфере недвижимости, а также с четко определенной целью: превосходство в области обслуживания наших клиентов. Сфера действия основанна главным образом на продаже квартир и апартаментов в городах Торревьеха, Аликанте, Коста-Бланка, где у нас имеется широкий выбор новостроек и вторичного жилья. При поддержке лучших и наиболее квалифицированных специалистов, мы предлагаем профессиональные консультации для покупки дома с более прозрачными и простыми условиями.

Bennecke
Жилая недвижимость 1493
Компания Bennecke была основана в 1988 году. Наш главный офис находится в Пунта-Приме на побережье Коста-Бланка, между городом Торревьеха и популярным туристическим районом Оруэла-Коста. Недвижимость Испании представлена огромным разнообразием объектов, выполненных в различных архитектурных стилях и лежащих в широком диапазоне цен. Испанские дома, квартиры и виллы на протяжении многих лет пользуются устойчивым спросом среди иностранных покупателей. Испания - одна из самых популярных европейских стран с точки зрения вложения капитала в недвижимость. Агентство Bennecke поможет найти и купить испанскую недвижимость, соответствующую Вашим предпочтениям и запросам. В нашем каталоге представлен широкий выбор первичного и вторичного жилья различных типов, размеров и уровней комфортабельности. Мы оказываем также содействие в продаже недвижимости в Испании и сдаче в аренду объектов, находящихся в собственности клиента.
Best Luxury Properties
Жилая недвижимость 21 Коммерческая недвижимость 23

Агентство недвижимости в Испании «BEST» начало свою работу в сфере риэлторских услуг в далеком 1992 году! Все 26 лет мы продаем недвижимость на побережье Коста Бланка: Хавея – Морайра – Кальпе – Альтея – Албир — Бенидорм – Вилла Хойоса – Сан Хуан – Аликанте. Это оптимальный выбор для наших Клиентов: стоимость жилья, климат, природа, близость аэропортов Аликанте и Валенсии, отличные колледжи для детей, хорошее медицинское обслуживание. В нашем офисе, который неизменно все эти годы находится в эксклюзивном жилом комплексе «ALTEA HILLS», у Вас есть возможность приобрести Виллу своей мечты или Земельный участок под строительство частного индивидуального дома в этом же комплексе Альтея Хилз, заказав нашим архитекторам разработку персонального проекта. Мы предлагаем качественный сервис нашим Клиентам, а также исходя из предпочтений, предоставляем широкий выбор недвижимости в различных районах побережья по привлекательным ценам. Наше Агентство работает по следующим направлениям: элитная недвижимость; коммерческая недвижимость; земельные участки различного целевого назначения; жилая недвижимость от застройщика; вторичный рынок жилья; и оказывает полный спектр услуг как при покупке и строительстве жилья, так и при его дальнейшей эксплуатации и аренде.

Seaview Home
Жилая недвижимость 81

SEAVIEW HOME — это риэлторская компания, базирующаяся в Марбелье и специализирующаяся на управлении недвижимостью и аренде жилья. Мы работаем по всему побережью и предлагаем хорошо обслуживаемые загородные дома с собственной кухней, расположенные в самых популярных туристических районах Коста-дель-Соль: Фуэнхирола, Ла-Кала-де-Михас, Эльвирия, Марбелья, Пуэрто-Банус, Нуэва-Андалусия, Сан-Педро и Эстепона. Все объекты недвижимости управляются исключительно нашей компанией от имени владельцев и поддерживаются в идеальном состоянии, чтобы наши гости могли наслаждаться своим отдыхом в лучшем виде. Мы стараемся сделать прибытие наших гостей как можно более комфортным. Мы приветствуем Вас лично в отеле и остаемся на связи (24/7), если вдруг Вам что-нибудь понадобится во время Вашего пребывания или в случае чрезвычайной ситуации. Цель нашей компании — предоставить клиентам профессиональное и персональное обслуживание.

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