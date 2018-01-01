www.saleandrentalspain.com

ЛУЧШИЕ ДОМА, КВАРТИРЫ И НОВОСТРОЙКИ НА КОСТА-ДЕЛЬ-СОЛЬ

Мы - BEST компания по недвижимости, расположенная в историческом центре Марбельи на Апельсиновой площади, недалеко от ратуши. Марбелья - столица всемирно известного Коста-дель-Соль.

Мы специализируемся на выборе ЛУЧШИХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, в этой зоне Испании на побережье Средиземного моря, напрямую от застройщиков, владельцев и эксклюзивных агентств. Недвижимость, которая может быть приобретена с уверенностью, поскольку она является отличной инвестицией, как для сдачи в аренду, так и для того, чтобы наслаждаться жизнью под солнцем в этом знаменитом месте.

Мы стремимся достичь высокого уровня удовлетворенности клиентов, действуя в качестве агента покупателя и гарантируя, что весь процесс продажи будет комфортным с индивидуальным подходом, даже удаленно.

Мы предоставляем всю информацию о местоположении, инфраструктуре, характеристиках здания и сертификатах, изображения с высоким разрешением, планы этажей, обзорные видеоролики и удаленные видеозвонки из местоположения интересующих вас квартир или вилл.

После того, как вы определитесь с выбором, мы сопроводим вас на протяжении всего процесса покупки. От обсуждения с продавцом вашей цены и условий до юридической поддержки.Наша команда юристов по недвижимости, может работать с вашими юристами, чтобы разработать лучшие условия сделки.

Когда недвижимость приобретается через нас, мы предлагаем возмещение расходов на проезд и проживание, потраченных вами на осмотр и подписание сделки, в пределах заранее установленного лимита.

Мы предлагаем эту компенсацию после подписания у нотариуса окончательного завершения сделки.

Мы работаем в сотрудничестве с зарубежными агентствами по всему миру, чтобы найти нужную недвижимость для их клиентов на Коста дель Соль .

Если вы агентство, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы будем работать рука об руку, чтобы ваши клиенты остались довольны покупкой.

Мы говорим на русском, английском, французском и испанском языках.