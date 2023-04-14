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Villas for sale in Piemont, Italy
Verbania
86
Arona
17
Villa
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198 properties total found
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Villa 5 room villa
Castelletto sopra Ticino, Italy
6 Number of rooms
750 m²
€ 3,000,000
VB-11105. Вилла Таранто в Национальном парке Тичино на озере Маджоре Недвижимость прекрасно …
Villa 4 room villa
Verbania, Italy
5 Number of rooms
500 m²
€ 6,800,000
VB-20161. Историческая вилла в Палланца Великолепная резиденция, расположенная прямо …
Villa 3 room villa
Belgirate, Italy
4 Number of rooms
140 m²
€ 420,000
PL-PR-C01. Стреза, Озеро Маджоре. Пол дома с садомНезависимая часть виллы площадью 140 кв.м.…
Villa 3 room villa
Belgirate, Italy
4 Number of rooms
193 m²
€ 420,000
PL-PR-C04. Каменный загородный дом с видом на озеро Всего в нескольких минутах от знаменито…
Villa 5 room villa
Cannobio, Italy
6 Number of rooms
240 m²
€ 2,500,000
VB-20162. Вилла на первой линии в Каннобьо Эта эксклюзивная недвижимость расположена …
Villa 5 room villa
Belgirate, Italy
6 Number of rooms
403 m²
€ 750,000
PL-PR-V07. Красивая вилла на продажу в городе СтрезаКрасивая вилла на продажу в городе Стрез…
Villa 4 room villa
Cannobio, Italy
5 Number of rooms
240 m²
€ 4,200,000
VB-20066. Элегантная вилла на озере МаджореЭлегантная вилла на первой линии озера Маджоре с …
Villa 2 room villa
Premeno, Italy
3 Number of rooms
118 m²
€ 400,000
PL-PR-C05. Вилла с садом в отличном состоянииНа холмах Вербании, в солнечном и доминирующем …
Villa Villa
Verbania, Italy
650 m²
€ 3,500,000
VB-061119-4. Прекрасная вилла со спа, в идеальном состоянии в элитной зоне Паланца, Вербания…
Villa Villa
Verbania, Italy
1 150 m²
€ 4,400,000
VB-111119-2. Вилла в Стрезе под полную реконструкцию Вилла в Стрезе под полную реконструкцию…
Villa Villa
Verbania, Italy
450 m²
€ 5,000,000
VB-111119-3. Роскошный дом с эксклюзивным видом на Озеро МаджореВилла Verbena - это роскошна…
Villa Villa
Stresa, Italy
700 m²
€ 3,500,000
VB-111119-4. Приятная вилла на Озере МаджореСветлая и очень комфортная вилла на озере Маджор…
Villa Villa
Verbania, Italy
720 m²
€ 1,600,000
PL-171019. Прекрасная вилла в ВербанииПрекрасная вилла в Вербании Площадь 720 кв.м. Участок…
Villa Villa
Verbania, Italy
540 m²
€ 1,300,000
PL-171019-1. Прекрасная классическая вилла в Вербании в элитной зонеПрекрасная классическая …
Villa Villa
Verbania, Italy
450 m²
€ 2,900,000
FP-171019. Прекрасная вилла в ВербанииПрекрасная вилла в Вербании Площадь 450 кв.м. Участок…
Villa 3 room villa
Verbania, Italy
4 Number of rooms
550 m²
€ 900,000
PL-PR-V24. Красивая уютная вилла большого размера, в нескольких минутах езды от озера Маджор…
Villa 4 room villa
Verbania, Italy
5 Number of rooms
165 m²
€ 390,000
FP-T447. Дом расположен в центре городка ЛевоВ Лево, на холме Стрезы, рустико новой постройк…
Villa 5 room villa
Arona, Italy
6 Number of rooms
1 400 m²
€ 2,900,000
FP-T915. Большое владение на продажу на первом холме АронаБольшое эксклюзивное владение на …
Villa 3 room villa
Verbania, Italy
4 Number of rooms
174 m²
€ 450,000
FP-RIF0075. Прекрасная вилла на озере МаджореОриентация : Юг Вид на : Визави Внутренни…
Villa 3 room villa
Verbania, Italy
4 Number of rooms
324 m²
€ 1,980,000
FP-T384. Современная вилла с прекрасным видом на озеро МаджореПродается современная вилла Ве…
Villa 3 room villa
Verbania, Italy
4 Number of rooms
216 m²
€ 585,000
FP-T380. Вилла в центре ПалланцаВилла построенная в конце 50 годов в центре Палланца, Вербан…
Villa Villa
Verbania, Italy
300 m²
€ 2,900,000
FP-0116. Окруженная очаровательным садом виллаВ Вербании Палланца, в нескольких шагах от цен…
Villa 5 room villa
Belgirate, Italy
6 Number of rooms
270 m²
€ 400,000
FP-T704. На холме Бельджирате в зоне Карчёни, частный дом с прекрасным видом на озероНа холм…
Villa 4 room villa
Baveno, Italy
5 Number of rooms
210 m²
€ 380,000
FP-T522. Продано! Вилла с уникальным видом на острова Борромео в БавеноВилла, расположенная …
Villa 3 room villa
Baveno, Italy
4 Number of rooms
€ 900,000
FP-T607. Независимая вилла, расположенная на напротив озера МаджореНезависимая вилла из камн…
Villa 3 room villa
Verbania, Italy
4 Number of rooms
350 m²
€ 500,000
FP-T716. Двухэтажная вилла в нескольких километрах от СтрезыВ нескольких километрах от Стрез…
Villa 5 room villa
Verbania, Italy
6 Number of rooms
€ 650,000
FP-T816. Вилла с бассейном на первом холме СтрезыВилла с бассейном на первом холме Стрезы в …
Villa 4 room villa
Verbania, Italy
5 Number of rooms
425 m²
€ 500,000
FP-T631. На холме Стрезы в резиденциальной зоне вилла с садомНа холме Стрезы в резиденциальн…
Villa 3 room villa
Arona, Italy
4 Number of rooms
183 m²
€ 590,000
FP-T609. Часть дома в резиденциальном комплексе в МейнеВ Мейне в престижной резиденции прямо…
Villa 5 room villa
Castelletto sopra Ticino, Italy
6 Number of rooms
642 m²
€ 3,900,000
FP-T987. Продано! Вилла на берегу реки ТичиноИсторическая вилла конца ‘700 годов на берегу р…
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