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Wille z basenem na sprzedaż w Umm al-Kajwajn, Emiraty Arabskie

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2 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 2 799 m²
Liczba kondygnacji 2
NIESAMOWITE MORZE VILLA WIDZĄ NAJLEPSZĄ CENĘ NIE KOMISJI !!Z przyjemnością oferujemy niesamo…
$680,536
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Willa 6 pokojów w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 448 m²
Liczba kondygnacji 2
The Ultra-Luxury type project is located on an island of natural origin, washed by the water…
$2,89M
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Parametry nieruchomości w Umm al-Kajwajn, Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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