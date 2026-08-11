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Wille nad morzem na sprzedaż w Umm al-Kajwajn, Emiraty Arabskie

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4 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 2 799 m²
Liczba kondygnacji 2
NIESAMOWITE MORZE VILLA WIDZĄ NAJLEPSZĄ CENĘ NIE KOMISJI !!Z przyjemnością oferujemy niesamo…
$680,536
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Willa 4 pokoi w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 2 780 m²
AL WASAYEF NIERUCHOMOŚĆ NIERUCHOMOŚCI | Najlepsza oferta | 0% Opłata agencyjna Najlepsza gor…
$705,045
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Willa 5 pokojów w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 3 340 m²
Al Wasayef Real Estate oferuje 5 sypialnie Villa, wszystkie wzorcowe rozmieszczenie pokoi. w…
$1,09M
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LDV InvestLDV Invest
Willa 4 pokoi w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 2 773 m²
Kompleks mieszkaniowy Ajmal Makan na frontach wodnych Sharjah jest pierwszym ośrodkiem miesz…
$735,273
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Parametry nieruchomości w Umm al-Kajwajn, Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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