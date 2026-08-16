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Wille nad morzem na sprzedaż w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie

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1 obiekt total found
Willa 2 pokoi w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Willa 2 pokoi
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 2 550 m²
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$489,910
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Parametry nieruchomości w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie

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