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Penthouse z basenem na Sprzedaż w Emiraty Arabskie

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Dubaj
54
Abu Zabi
22
Abu Zabi
23
Ras al-Chajma
12
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8 obiektów total found
Penthouse 11 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Premium Premium
Penthouse 11 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 11
Sypialnie 5
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 3 628 m²
Piętro 58/85
S Tower Ying124; Ultra- Luksusowe gotowe życie✨ Ultra- Luxury Full- Piętro 5BR PenthouseWejd…
$15,09M
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Deweloper
Sobha Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Penthouse 8 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 8 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 216 m²
Piętro 40/45
W samym sercu Business Bay rodzi się arcydzieło architektoniczne, które zaciera granice pomi…
$42,21M
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Penthouse 17 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 17 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 17
Sypialnie 6
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 4 377 m²
Piętro 43/45
W samym sercu Business Bay rodzi się arcydzieło architektoniczne, które zaciera granice pomi…
$81,69M
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Penthouse 2 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Penthouse 2 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Piętro 3/23
Wyspa Al Marjan w Ras Al Khaimah jest szybko wyłaniającym się celem łączącym luksus, potencj…
$959,464
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Penthouse 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Piętro 12/12
Ten nowo opracowany projekt mieszkalny położony w samym sercu wyspy Yas oferuje doskonałe po…
$850,821
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Penthouse 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Piętro 1/21
Te stylowe apartamenty znajdują się w planowanej przez mistrza społeczności, która łączy now…
$1,30M
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Penthouse 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Piętro 11/12
Położony w jednej z najbardziej tętniących życiem dzielnic Abu Dhabi, te apartamenty na wysp…
$1,15M
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Penthouse 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Piętro 100/100
Położony w samym sercu Dubai Creek Harbour, te markowe nowe apartamenty oferują wyjątkową mi…
$48,04M
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Parametry nieruchomości w Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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